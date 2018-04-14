AK Parti Kocaeli 103. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

İzmit ilçesindeki Antikkapı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeseydi bugün pek çok projenin hayata geçemeyeceğini belirterek, Erdoğan'ın dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların yanında yer aldığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın hem Türkiye'nin güvenliği hem de oradaki mağdur insanların bu durumlarının ortadan kaldırılması için yapıldığını ifade eden Şeker, "2019 seçimleriyle ilgili vizyon çalışmalarımız sürüyor. 2004 yılında yerel yönetime gelince yaptığı çalışmalar ve hizmetlerle kentte yaşayan insanlar rahatladı. Bizden önce Kocaeli çamur, çöp ve çukurdan geçilmiyordu. Yaptığımız hizmetlerle bunları ortadan kaldırdık. Yaptığımız çalışmalarla Kocaeli cennetten bir köşe oldu." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da kongre sürecini Kocaeli teşkilatlarının güzel bir şekilde geride bıraktığını dile getirerek, yenilenme ve bayrak değişimi sürecinin güzel bir şekilde yapıldığını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da kentte yaptıkları çalışmalarla ilgili katılımcılara bir sunum yaptı.