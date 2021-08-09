AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, TOKİ konutlarıyla ilgili konuştu Açıklaması

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, TOKİ konutlarına ilişkin, "Bu haftadan itibaren inşallah oturmaya başlarlar.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, TOKİ konutlarına ilişkin, "Bu haftadan itibaren inşallah oturmaya başlarlar. 21 TOKİ bloğunun teslimi tamamlandı. Çevre düzenlemeleri falan da tamamlanıp geçici kabul yapıldı." dedi.

Partisinin Kırşehir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Kendirli, Bağbaşı Mahallesi'nde TOKİ tarafında yaptırılan 1126 konut ve bir sosyal tesisin tesliminin gecikmesiyle ilgili Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun geçen hafta açıklama yapması nedeniyle bilgi verme gereği duyduğunu söyledi.

Müteahhidin iflas erteleme talebi nedeniyle Bağbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının tesliminde gecikme yaşandığını, eksiklerin giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığı nezdinde girişimde bulunarak vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için mücadele ettiklerini belirten Kendirli, sürenin daha da uzamaması için TOKİ'nin yeni bir ihale yapmadan alt taşeron firmalar vasıtasıyla eksikleri gidermek için çalışma yaptığını ifade etti.

Eksikleri tamamlanan blokların inşaat ruhsatı ve iskan belgesi alımı için ilgili kurum tarafından Kırşehir Belediyesine müracaat edildiğini ancak sürekli oyalandığını ileri süren Kendirli, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından 21 bloğun iskanı yazıldı. Geri kalan 28 bloğun da eksik işleri tamamlanıyor." diye konuştu.

Kendirli, 2 yıldır TOKİ'nin konutlarının teslim edilmesi için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan yarısı beni aradı, teşekkür etti. Bu sürecin sonuna geldik. En kısa sürede bitecek. Herkes evlerine oturmuş olacak. Bu haftadan itibaren inşallah oturmaya başlarlar. 21 TOKİ bloğunun teslimi tamamlandı. Çevre düzenlemeleri falan da tamamlanıp geçici kabul yapıldı. Belediyenin ne kanundan haberleri var ne yasadan. Geçici kabul yapıldı, kesin kabul değil. Eksikler var, biz de biliyoruz. Elektrik direklerinin montajlarına şimdi başlandı. Binaların içinde ufak tefek eksikler var."

Belediyenin TOKİ konutları konusunda vatandaşları mağdur ettiğini iddia eden Kendirli, "Bu kadar net. Benimle siyasi çatışmaya niye giriyorsun, vatandaşın işini bitir önce. Bizim derdimiz buydu. 'İskanlar yazılmaya başlıyor' diye bana yalan söyledi. Halbuki kendini kandırdı. Orada 1126 aileyi mağdur etti, geciktirdi. Biz vatandaşlarımızı mağdur ettirmeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız