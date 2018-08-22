AK Parti Kilis Teşkilatı'nda Bayramlaşma
AK Parti Kilis İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.
AK Parti Kilis İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.
Parti binasında düzenlenen bayramlaşmada AK Parti Kilis İl Teşkilatı bir araya geldi.
Programda, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ile partililer bayramlaştı.
Bayramlaşmada katılımcılarla sohbet eden protokol, büyükleriyle bayramlaşmaya gelen çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.