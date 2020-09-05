AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanlığına Korkmaz seçildi
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AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanlığına Korkmaz seçildi

AK Parti Kilis Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Mehmet Nur Korkmaz seçildi.

AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanlığına Korkmaz seçildi
05.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:34

AK Parti Kilis Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Mehmet Nur Korkmaz seçildi.

Söğütlüdere Mesire alanında gerçekleştirilen kongrede seçime tek liste halinde giren Mehmet Nur Korkmaz, Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. Mehmet Nur Korkmaz'ın listesi Abdulkadir Günal, Abdulkadir Polat, Ahmet Polat, Ahmet Yalçın, Ahmet Etyemez, Ahmet Uğur Açıkkol, Ali Gürbüz, Ali Bayram Genç, Atilla Can, Burcu Maaşoğlu, Burcu Gülocak, Halil Samet Karakuş Hasan Kaya, Hüseyin Ölmez, İbrahim Şahin, İbrahim Dama, İsmail Altınöz, Kadriye Ebru Tanrıaşıkı, Mehmet Kutay Mert, Mehmet Ümit İsal, Mine Akkurt, Muhammetd Yunus Mutluay, Mustafa Aslan, Mustafa Bayram, Orhan Çürük, Sait Atmaca, Sinan Şahinalp, Tahsin Ustabaş ile Yasin Şafak Savaş'tan oluştu.

Kongreye AK Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Ruken Kilerci, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın'ın yanı sıra partililer katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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