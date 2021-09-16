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AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Kestel ilçesinde AK Parti'nin 51. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kestel ilçesinde Ak Parti'nin 51. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kestel Belediyesi Kültür Merkezindeki programa AK Parti Bursa milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın, Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Olguner, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve partililer katıldı. AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, "Teşkilatımız bütün sorumluklarını samimiyetle ve her zaman olduğu gibi eksiksiz olarak yerine getirerek öne çıkan ilçeler arasında yerini almıştır. Bütün parti kademelerimizle, yönetim kurulumuzla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, belediyemiz ve meclis üyelerimiz ile bu davanın en iyi şekilde temsil edilmesi gayreti ve çabası içindeyiz. Biz sadece bir siyasi parti değiliz. 20 Yıldır ülkemizi yöneten ülkemize yön veren siyasi hareketiz. Kestel Teşkilatı olarak gerçekten çok büyük bir aileyiz, hiçbir mazeret ve gerekçe sunmadan dava hassasiyeti ile partimizin hedefleri doğrultusundan kardeşlik hukuku içerisi yürüyeceğimize ben yürekten inanıyorum" dedi.

Bu davanın bir neferi olmaktan kıvanç duyduğunu ifade eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "51 sayısı bile aslında bu hareketin ne kadar derin, ne kadar önemli, milletimiz içinde saygı ve sevgi çerçevesinde ne kadar sahip çıkıldığını başlı başına bir ibaresidir. Bunun özelikle altını çizmek istiyorum 20 yıla yaklaşan kabaca çeyrek asır diyebileceğimiz bir süredir, kesintisiz olarak bu millete hizmet ederek, cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu davanın bir neferi bir üyesi olmaktan da şeref duyduğumu belirtmek isterim. Kestel'de güzel bir kardeşlik ortamı, güzel bir hizmet ortamı var. 2,5 yıldır yapmış olduğumuz işlerde ilçemizle, ilçe başkanımızla, bilhassa yürütme kurulundaki arkadaşlarımızla ve meclis üyelerimizle istişareyi son derece önemsiyoruz. Mümkün olduğu kadar meşvereti elden bırakmamaya çalışıyoruz. Bu davada bir taş kaldırıp taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - BURSA

AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

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