AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis: 'Hedefimiz 2021 yılını yüzde 9 büyüme ortalamasıyla bitirmek' - Haberler
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AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis: "Hedefimiz 2021 yılını yüzde 9 büyüme ortalamasıyla bitirmek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis:

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis; "Pandemi koşullarına rağmen büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir gelişme" dedi.

KAYSERİ (İHA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ; "Pandemi koşullarına rağmen büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir gelişme" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından 'Nöbetçi Vekil' uygulaması kapsamında bu haftaki nöbetçi vekil olan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis basın toplantısı düzenledi. Korona virüs ile mücadelede vatandaşın aşılama kampanyasına ilgisinin istenilen seviyede olduğunu aktaran Nergis, "2 yıldır dünyayı saran, ülkemizi de ciddi anlamda etkileyen bir pandemi kriziyle mücadele ediyoruz. Tabi okulların, işyerlerinin açılması, kapanmanın ortadan kalkmış olması çok önemli. Aşılamada geldiğimiz nokta çok önemli. Aşılamanın bu kadar yaygın bir şekilde yapılması, vatandaşın da bu kampanyaya katılması sayesinde bu noktada da sorunu ciddi anlamda aşmışız gibi görünüyor. Korona süreci henüz bitmiş değil, sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. İnşallah en kısa sürede korona sürecinin bitirilmesini temenni ediyorum" dedi.

"Hedefimiz 2021 yılını yüzde 9 büyüme ortalamasıyla bitirmek"

Son dönemde dünya ülkelerinin ekonomik anlamda küçülmesine rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini aktaran Nergis, "Son dönemde ekonomiyle alakalı bütün dünyanın girdiği bazı sıkıntılar var. Biliyorsunuz üretim sürecinde meydana gelen sorunlardan dolayı 2020 yılında dünya yüzde 3 dolayında küçüldü. Buna rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyüdü. Türkiye birinci çeyrekte yüzde 7 büyüme gerçekleştirdi, ikini çeyrekte de yüzde 20'leri aşan bir büyüme gerçekleştirdi. Hedefimiz 2021 yılını yüzde 9 ortalamayla bitirmek. Tabi pandemi koşullarına rağmen büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir gelişme. İnşallah verilerin daha iyi olacağını, önümüzdeki süreçte daha da iyiye doğru gideceğimizi düşünüyorum. Bu arada istihdamda da ciddi bir artış sağlandı, 1 milyon 700 bin yeni istihdam sağlandı 7 ay içerisinde" ifadelerini kullandı.

Şehir içi ulaşım fiyatlarında atılacak adım olduğunda büyükşehir belediyesinin gerekeni yapacağını da kaydeden Nergis, "Kayseri'de şu anda trafik terörü yok, dolmuş terörü yok. Çağın koşullarına uygun çok güzel tramvay ağına sahibiz. Ulaştırma anlamında belki de Türkiye'de bir numarayız. Kayseri'deki trafik düzeni gittiğim yerlerde yok. Büyükşehir belediyesinin hakkını yemeyelim. Eğer öğrenci biletlerinin fiyatlarında bir sıkıntı varsa bunlar karşılıklı değerlendirilir, atılması gereken adımlar varsa mutlaka belediyemiz bu noktada adımları atar" diye konuştu.

Tam ve öğrenci bilet fiyatının sorulması üzerine Nergis, "Bugün itibariyle bilmiyorum" cevabını verdi. - KAYSERİ

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Haber: AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis: 'Hedefimiz 2021 yılını yüzde 9 büyüme ortalamasıyla bitirmek' - Haberler
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