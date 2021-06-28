AK Parti Kars Milletvekilleri Arslan ve Kılıç Sarıkamış'ta işyeri açılışına katıldı
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AK Parti Kars Milletvekilleri Arslan ve Kılıç Sarıkamış'ta işyeri açılışına katıldı

AK Parti Kars Milletvekilleri Arslan ve Kılıç Sarıkamış'ta işyeri açılışına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde işletmeciliğini yaptığı Yusuf Kırmızıtaş Mondi Home Mağazasını açarak ilçe halkının hizmetine sundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde işletmeciliğini yaptığı Yusuf Kırmızıtaş Mondi Home Mağazasını açarak ilçe halkının hizmetine sundu.

Sarıkamış Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Yolu üzerinde hizmete giren bir mağaza açılışında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Açılışa; 65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Aralan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Monsieur Home Genel Müdürü Bilal Uyanık, Selim Belediye Başkanı Çoşkun Altun, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, MHP Sarıkamış İlçe Başkanı Yavuz Yıldırım, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise konuşmasında, Bu süreçte yatırım yaptığı için Kırmızıtaş ailesine teşekkür ediyorum ve hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Hayırlı olsun dileklerinde bulunan TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç, "Bu süreçte iş yeri açmak, istihdam sağlamak, vergi vermek cesaret isteyen bir iş, bunun için işletme sahiplerine teşekkür ediyorum. Kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Açılış konuşmasını yapan İşletme Sahibi Yusuf Kırmızıtaş, "Bu güzel günde şehrimize böyle güzel bir mağaza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ederiz. Sarıkamış'ımıza ve hepimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - KARS

AK Parti Kars Milletvekilleri Arslan ve Kılıç Sarıkamış'ta işyeri açılışına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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