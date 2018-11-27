AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin oldu.

1971'de Karaman'da doğan Mahmut Sami Şahin, ilk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi ve formasyon eğitimi aldı. Bir süre devlet memurluğu ve özel sektörde yöneticilik yapan Şahin, kurmuş olduğu kendi şirketi ile hidrolik sektörü ile iştigal etti. Savunma sanayii ile ilgili bazı projelerde

çözüm ortağı olarak yer aldı. Hidrolik ve Endüstri 4.0 konularında seminerler verdi. Mevlana Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerinde koordinatörlük, TÜBİTAK MAM Robotik Kümelenme Grup üyeliği ve İNNOPARK KOBİ Mentör Projesi komite üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, ilçe sekreterliği, Meram Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, Meram Belediye ve Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği ve Ak Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. Çeşitli STK'larda da aktif görev alan Mahmut Sami Şahin, evli ve 4 çocuk babasıdır. - ANKARA