AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, göreve başladı
Haberler » Güncel » AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, göreve başladı - Haber

AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, göreve başladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığı görevine getirilen Nuri Turan göreve başladı.

14.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:08
AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, göreve başladı

Genel Merkezi tarafından AK Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilen göreve başladı.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde Nesim Eyidoğan, görevi yeni başkana Nuri Turan'a devretti.

Turan, yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve getirildiğini söyledi.

AK Partinin başarısı için çaba göstereceğini ifade eden Turan, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler