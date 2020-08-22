AK Parti Kağızman 7. Olağan kongresi yapıldı
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AK Parti Kağızman 7. Olağan kongresi yapıldı

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan katıldığı AK Parti Kağızman 7. Olağan kongresinde yaptığı konuşmada ilçeye yapılan yatımları anlattı.

AK Parti Kağızman 7. Olağan kongresi yapıldı
22.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:27

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan katıldığı AK Parti Kağızman 7. Olağan kongresinde yaptığı konuşmada ilçeye yapılan yatımları anlattı. Arslan, "Bunları eskiden söyleselerdi hayal kurumayın derlerdi." dedi.

Ak Parti, Kağızman 7. İlçe kongresi Kağızman kapalı spor salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın sinevizyon gösterisi ile başlayan kongreye AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan,Yunus Kılıç, AK Parti 26. Dönem milletvekili ve bölge koordinatörü Reşit Polat, Ak Parti belediye başkanları ve yöneticilerin yanı sıra delegeler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından söz alan 65.Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kağızman'da 18 Mayıs 2020 tarihinde çömçe bölgesinde şehit edilen yüzbaşı Ferhat çiftçi ve bütün şehitler için Fatiha okunmasını rica ederek Şehidimizin adının ilçede yaşatılması için yeni yapılan gençlik merkezine verildiğini söyledi.

Ahmet Arslan, "Kağızman'da AK Parti öncesi ne vardı bizden sonra neler yapıldı söyleyeyim. Kesipköprü yolu, çevre yolu ve ilçe giriş yolları tamamı sıcak asfalt veya bölünmüş yol oldu, fen lisesi yalan dediler bu yıl yeni yurduyla hizmete başlıyor, üniversite yurdu bitmek üzere, 100 yataklı hastane hizmette yetmez dedik Erzurum yolu tamamı bölünmüş ve sıcak asfalt yapılıyor, kars yolu yapılıyor yetmez dedik, doğal gaz onaylandı seneye ilçe merkezine gelmiş olacak, yetmez dedik Ortaköy sulama suyu barajı yeni yerinde başlıyor, ağrı yolu başladı, ilçe merkezinin yolları sıcak asfalt oldu, köy yolları sıcak asfalt oldu, öğretmen evi devam ediyor, bakın bu yatımları sayması bile zor hepsine yalan Ahmet Arslan yapamaz AK Parti yapamaz dediler bugün çok şükür birçoğu yapıldı bazıları yapım aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir ilçeye bu kadar yatırım yapılıyorsa varın Türkiye genelindeki hizmetleri siz düşünün" diye konuştu.

Ahmet Arslan yapılan bunca hizmete vatandaşların sahip çıkmasını isteyerek AK Parti 7. Olağan kongresinin hayırlı olmasını diledi. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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