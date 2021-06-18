AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığından kan bağışı kampanyası
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AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığından kan bağışı kampanyası

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığından kan bağışı kampanyası
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

AK Parti Çorum Kadın Kolları İl Başkanlığınca 2 ay sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

AK Parti Çorum Kadın Kolları İl Başkanlığınca 2 ay sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Hürriyet Meydanı'nda kurulun kan bağış standını ziyaret ederek, kampanyayı başlattı.

Demir, stant ziyaretinin ardından Türk Kızılay kan merkezine giderek partililerle kan bağışında bulundu.

Demir, gazetecilere, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Türk Kızılayın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kan stokunun azalması dolayısıyla "Kan ver can ol, kan ver nefes ol" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlediğini söyledi.

Kampanyaya Çorum'dan da destek olacaklarını belirten Demir, "2 ay sürecek kampanya sürecinde vatandaşlarımızdan ve teşkilat mensuplarından kan bağışında bulunmalarını isteyeceğiz." dedi.

Türk Kızılay Çorum kan alma biriminden Dr. Senem Çavuş da Kovid-19 salgınının kan bağışına engel olmadığını vurgulayarak, Kovid-19'a yakalananların hastalığı atlattıktan 28 gün, aşı olanların ise bir hafta sonra kan bağışında bulunabileceğini anlattı.

Çavuş, "Kan vermek, askerlik yapmak gibi bir vatandaşlık görevidir. Salgın döneminde hastalıklar ve kan ihtiyacı bitmedi. Bu süreçte Türk Kızılay kan tedariki konusunda sıkıntıya girdi. Dolayısıyla bu gibi çalışmalar daha çok önem kazandı." ifadesini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığından kan bağışı kampanyası
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığından kan bağışı kampanyası
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığından kan bağışı kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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