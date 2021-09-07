AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır Ödemişli muhtarlarla buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır Ödemiş'te mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır Ödemiş'te mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa katılan Nasır, muhtarların toplumun ana temelini oluşturan unsuru olduğuna işaret etti.

Başkanlık sisteminde muhtarların daha da önemli hale geldiğini belirten Nasır, "Muhtarlarımızın isteklerini gerekli yerlere ileterek çözüm noktasında da takipçisi olacağız. Bizlerde siz muhtarlarımız gibi hizmet etmek için çalışıyoruz. Milletimizin hizmetindeyiz, gece gündüz günün hangi saati olursa olsun ilçe başkanlarımızı arayarak sorunlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Salgın sürecinde biraz sıkıntı yaşadık. Özellikle küçük esnafımız ekonomik sıkıntı çekti. Ama üretime dayalı hiçbir sektörde sıkıntı yaşanmadı." dedi.

Toplantıya, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen de katıldı.

Milletvekili Nasır, daha sonra esnafı, pazar yerinde kurulan AK Nokta'yı ve bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp