AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Urla'da incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Urla ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Urla ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaya, ilçe ziyaretleri kapsamında, Urla Ziraat Odası, Urla Birlik ve Öz Urlalılar Taşımacılık kooperatiflerini ziyaret ettikten sonra Malgaca Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada, konuşan Mahmut Atilla Kaya, Urla'da odalar ve esnafı ziyaret edip toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Urla'da özellikle bizim yapabileceğimiz doğru noktadaki çalışmaları planladık. Esnafımızla, oda başkanlarımızla, teşkilattaki arkadaşlarımızla bir arada olup Urla'mızın çözülmesi gereken problemlerini, temel olarak ilçenin sorunlarına çözüm yollarını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaya, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri