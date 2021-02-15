AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı (2)
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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı (2)

15.02.2021 18:36 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:42

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Temel atma töreni KONYA - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

Temel atma töreni KONYA - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı. (2)

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı (2)
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı (2)
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı (2)
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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