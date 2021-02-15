AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı (2)
15.02.2021 18:36 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:42
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Temel atma töreni KONYA - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması
Temel atma töreni KONYA - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Konya Yeni Sanayi Temel Atma Törenine katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç