AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, gazilerle bir araya geldi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, ziyaretlerde, şehit aileleriyle gazilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve her daim yanlarında olduklarını vurguladı.

Şehit aileleri ile gazilerin taleplerinin her zaman öncelikleri olduğunu aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"6 bin 315 şehit ve gazi yakınımız kamuda istihdam edilirken, bugün bu rakam 45 binlere ulaşmış durumda. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalarda istisnai yerleri var. Bizler, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Balkan Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Mısır ve Suriye'den Galiçya'ya, Kafkas Cephesi'nden İstiklal Harbi'ne kadar bu coğrafyanın her köşesinde kahraman ecdadımızın kanı var. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak görevimiz. Bu vesile ile, bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal Mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı İzmir Şubesi Mehmet Gökmen her daim, devletin şefkat elini yüreklerinde hissettiklerini aktardı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi isteklerini ifade etti.