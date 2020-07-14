AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım: "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde...
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AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım: "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde...

AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım: "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir" AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım: "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam...

14.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:40

AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım: "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir"

ANKARA - AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım: "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir" dedi.

Ayrım, TBMM'de açıklama yaptı. Ayrım, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya değinerek, "Maalesef Ermeni ordusu püskürtülmesine rağmen, şehitlerimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yanarılılar ac eğil şifalar diliyordum. En son 1992'de Hocalı'da 600'den fazla Azerbaycan türkü'nün öldürüldüğünü, genç, ihtiyar, kadın demeden katledildiklerini görüyoruz. Azerbaycan ekonomisinin gelişmesi, sağlıklı bir yönetim göstermesi ve Azerbaycan'ın dünya çapında itibarlı bir devlet haline gelmesi Ermenistan tarafından hoş karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrım, şöyle konuştu:

"Türkiye her platformda Azerbaycan'ı destekliyor, yanında. Olaylar olduğunda Sayın Çavuşoğlu Dışişleri bakanımız açıklama yaptı; 'Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız'. Çözüm ne? 30 senedir devam eden bir süreç var. Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. "

AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım: 'Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde...

Kaynak: İHA

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