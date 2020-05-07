AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınına karşı en ön cephede mücadele eden ve büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için bir teşekkür klibi hazırladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de can kayıplarına neden olmasıyla bizi derinden etkileyen koronavirüs salgınına karşı büyük fedakarlıklarla mücadele eden sağlık çalışanları için bir teşekkür klibi yayınladı.

Söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel bir ekip tarafından hazırlanan klip, içinden geçtiğimiz bu zor ve kritik dönemde, gösterdikleri büyük mücadele ve fedakarlıklarla en önce cephede virüse karşı savaşan tüm sağlık çalışanlarına "minnet" ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gelişmiş ülkeleri bile geride bırakan bir başarıyla sürdürülen koronavirüs (Covid-19) mücadelesine övgü ifade eden anlamlı klipte, sağlık kahramanlarının üstün gayret ve fedakarlıkları gözler önüne seriliyor.

"CANIMIZA CANLARI PAHASINA SAHİP ÇIKAN KAHRAMAN SAĞLIK ORDUMUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı kliple ilgili, "Sağlık çalışanlarımız bu zorlu süreçte kocaman yürekleri ve üstün görev ahlaklarıyla hepimizin medar-ı iftiharı oldular. Halen de her türlü riski göze alarak, evlerinden, çocuklarından ve kendi hayatlarından mahrum kalıp hastalarının yanında yer alarak, milletimize umut ve güven olmaya devam ediyorlar. İnşallah bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız ama bir gün geriye dönüp baktığımızda, aklımızda kalan en büyük ve en güzel anı, sağlık çalışanlarımızın sevgi dolu kalpleri ve döktükleri alın terleriyle yazdığı muazzam bir başarı hikayesi olacaktır." dedi.

Başkan Şenocak, sosyal medyada yer alan mesajında ise "Canımıza canları pahasına sahip çıkan kahraman sağlık ordumuza minnetle. Dualarımızda hep onlar vardı. Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik; Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset… Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet..." vurgusu yaptı.

KLİPTE İKİ ÇOCUKLU DOKTOR BİR ANNENİN FEDAKARLIKLARI GÖSTERİLİYOR

Klipte iki çocuklu doktor bir annenin sevdiklerini geride bırakarak görev yaptığı hastaneye gidişi, sağlık kadrosuyla birlikte gayret ve fedakarlık içinde yürüttükleri çalışmalar ve nihayetinde ulaşılan mutlu son anlatılıyor.

Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede elde edilen başarının alkışlarla teşekküre dönüştüğü klip sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.