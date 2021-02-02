AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Sarıyer 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Hep şunu diyorlar; 'Biz iktidara niye gelemiyoruz?' arka planda. Biz de diyoruz ki 'Kılıçdaroğlu ve CHP'si sizi bu millet iktidara getirmez, çünkü siz milletiyle hasbihal olmuş bir parti değilsiniz, milletin yanında duran bir parti olmadınız." dedi.

Şenocak, Mersinli Ahmet Kireçci Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılan AK Parti Sarıyer 7. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, parti olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin sürekli kendisini yenileyen bir parti olduğunu anlatan Şenocak, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların çok daha fazlasını 2023 ve 2024 hedefleri doğrultusunda hayata geçireceklerini kaydetti.

İstanbul İl Başkanı Şenocak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz ne yaparsak yapalım muhakkak ayağımıza çelme takmak isteyenler olacaktır. Hep eleştirileceğiz çünkü AK Parti'nin bugüne kadar hayata geçirdiklerini hiçbir zaman tasvip etmeyen bir muhalefet anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Hep şunu diyorlar; 'Biz iktidara niye gelemiyoruz?' arka planda. Biz de diyoruz ki 'Kılıçdaroğlu ve CHP'si sizi bu millet iktidara getirmez, çünkü siz milletiyle hasbihal olmuş bir parti değilsiniz, milletin yanında duran bir parti olmadınız. Milletin iktidara getirdiği Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 'sözde Cumhurbaşkanı' diyecek kadar ağzınıza edepsiz şekilde almaya devam ettiniz."

Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere değinen Şenocak, gözaltına alınan 108 kişinin öğrencilikle üniversiteyle alakası olmadığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesinde provokasyona karşı uyarılarda bulunan Şenocak, "Onların 'Sandıkla olmadı, başka bir şekilde.' derken, neyi kastettiklerini soruyoruz. Başka bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemlerden bahsediyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Biz sizin bu tiyatrolarınızı geçmişte birçok kere izledik. Bu senaryolarınızı, bu tiyatrolarınızı 15 Temmuz'da da izledik, Gezi dönemlerinde de izledik, bugün de izliyoruz ama yanıldığınız bir şey var. Bugün bu ülkede 20 sene önceki Türkiye yok. Bugün AK Parti var, lideri Recep Tayyip Erdoğan var ve AK Parti teşkilatı var." ifadelerini kullandı.

"Yenikapı'daki şovları çok kısa sürede ellerinde patladı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bir sürü vaatle seçimi kazandığını dile getiren Şenocak, seçim sonrası binlerce hizmet aracının Yenikapı'ya çekilerek şov yapıldığını savundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sözlerine şöyle devam etti:

"Yenikapı'daki şovları çok kısa sürede ellerinde patladı. CHP'li İBB Başkanı'na soruyorum, Yenikapı'da 'israf' dediğin, orada sergilediğin araçlar eğer israfsa sen bugün o araçların üzerine 10 bin yeni araç niye kiraladın? İsrafsa bir tane bile araç kiralamaman lazım. Sadece bu mu? İBB'de çalışan 14 bin kardeşimizi işten attılar. En son işten attıkları kardeşimiz 15 Temmuz gazisi. En son işe aldıkları kim? 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren bir kişi. Bunları biz Meclis'te de soruyoruz, cevap verme nezaketinde de bulunmuyorlar. 14 bin kişiyi fazlalık diye işten attın, 15 bin kişiyi niye işe aldın? 15 bin kişiyi işe aldılar."

Kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Ahmet Hamdi Çamlı, Nevzat Şatıroğlu, Hasan Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara