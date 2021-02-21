AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Osman Nuri Kabaktepe olduğu öne sürüldü. Kabaktepe, Milli Görüş kökenli olması ile dikkat çekiyor.

AK Parti'de İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasıyla yeni İstanbul İl Başkanı'nın kim olacağı merak konusu oldu.

BAYRAM ŞENOCAK YENİDEN ADAY OLMADIĞINI AÇIKLADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini başka bir dava arkadaşına devredeceğini açıkladı.

AK Parti kongrelerinin her zaman bir bayram havasında gerçekleştirildiğini ve kongrelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Şenocak, "9 Şubat 2018 tarihinde liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandım. 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresinde delegelerimizin teveccühü ile seçildiğim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimi 7. Olağan Kongremizde başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL İL BAŞKANI ORMAN NURİ KABAKTEPE OLUYOR"

Bu gelişmenin ardından kulislere yansıyan bilgilere göre; AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Osman Nuri Kabaktepe olduğu belirtildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Habertürk sunucusu ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oluyor." ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Yazar, STK yöneticisi ve siyasetçi olan Kabaktepe, 1 Aralık1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu, seçilemedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı. İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı.2016 yılında Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babası.