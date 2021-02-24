AK Parti İstanbul İl Başkanı kimdir? İstanbul il kongresi ne zaman, saat kaçta? AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyeleri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, partilerinin İstanbul il başkan adayının Osman Nuri Kabaktepe olduğunu duyurdu. Peki, AK Parti İstanbul İl Başkanı kimdir? İstanbul il kongresi ne zaman, saat kaçta? AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyeleri
AK Parti İstanbul İl Başkanı kimdir? İstanbul il kongresi ne zaman, saat kaçta?Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanlığı görevine Osman Nuri Kabaktepe seçildi. Pek, AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyeleri kimlerdir? İşte detaylar...
AK PARTİ İSTANBUL İL KONGRESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA NEREDE?
Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım göstereceği kongre, 24 Şubat 2021 tarihinde yani bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
ŞENOCAK ADAY OLMAYACAK
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak '7. Olağan İl Kongre'sinde aday olmayacağını duyurdu. Şenocak, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum." ifadelerini kullandı.
Şenocak'ın açıklaması şu şekilde:
"24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!"
AKPARTİ İSTANBUL İL YÖNETİM KURULU
Kongre'de Aday olan Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı oldu. AK Parti'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu.
İşte isim isim o liste...
ASİL YÖNETİM:
Osman Nuri Kabaktepe
Adem Yıldırım
Ahmet Kaan
Akın Bayram
Ali Sevinç
Ali Yazlı
Aydoğan Ahıakın
Barış Özerol
Bekir Aksu
Burcu Özer
Cahit Altunay
Cemal Sarıhan
Ebru Saraçoğlu
Elif Şahin Keleş
F.Zehra Şener
Fahri Şahin
Fatih Coşar
Fatih Öğün
Hüseyin Eroğlu
Furkan Leventoğlu
Giyasettin Gergin
Gülcan Keskin
Güler Yıldız
Halime Kökçe
Hüseyin Gündoğdu
İsmet Öztürk
Mahmet Habib Karaman
Mahmut Gürcan
Mahmut Rıdvan Nazırlı
Malik Ejder Batur
Tuncay Çokyaman
Mehmet Emin Özkaya
Mehmet Fatih Serdar
Mehmet Küçük
Muammer Birdal
Muhammed Emin Saraç
Neslihan Çakmak Memiş
Yavuz Aksoy
Osman Savul
Ömer Fuat Günday
Rabiya Kazak
Sabiha Uca
Selçuk Kar
Semiye Öztürk
Sevim Sayım Madak
Şengül Karslı
Vuslat Şimal Kafkasoğlu
Yıldız Konal Süslü
Yunus Fırat Aydın
Erol Bulut
Yedek yönetim:
Fatma Zeynep Şişman
Beyza Gül Gözen
Recep Aslıyüksek
Erdi Çapar
Onur Yalçınkaya
Yasin Yıldız
Ayşe Tuba Oral
Tuba Güllük Dengiz
Fikret Baydarman
Muhammed Talha Kor
Yusuf İmamoğlu
Burak Şükrü Umur
Muhammed Şirin
Nurullah Aktaş
Servet Yazıcı
Hüseyin Ekşi
Serkan Güleç
Elif Yaşaroğlu
Bahar Çavuş
OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.
Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.