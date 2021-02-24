AK Parti İstanbul İl Başkanı kimdir? İstanbul il kongresi ne zaman, saat kaçta? AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyeleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, partilerinin İstanbul il başkan adayının Osman Nuri Kabaktepe olduğunu duyurdu. Peki, AK Parti İstanbul İl Başkanı kimdir? İstanbul il kongresi ne zaman, saat kaçta? AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyeleri

AK Parti İstanbul İl Başkanı kimdir? İstanbul il kongresi ne zaman, saat kaçta?Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanlığı görevine Osman Nuri Kabaktepe seçildi. Pek, AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyeleri kimlerdir? İşte detaylar...

AK PARTİ İSTANBUL İL KONGRESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA NEREDE?

Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım göstereceği kongre, 24 Şubat 2021 tarihinde yani bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ŞENOCAK ADAY OLMAYACAK

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak '7. Olağan İl Kongre'sinde aday olmayacağını duyurdu. Şenocak, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum." ifadelerini kullandı.

Şenocak'ın açıklaması şu şekilde:

"24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!"

AKPARTİ İSTANBUL İL YÖNETİM KURULU

Kongre'de Aday olan Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı oldu. AK Parti'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu.

İşte isim isim o liste...

ASİL YÖNETİM:

Osman Nuri Kabaktepe

Adem Yıldırım

Ahmet Kaan

Akın Bayram

Ali Sevinç

Ali Yazlı

Aydoğan Ahıakın

Barış Özerol

Bekir Aksu

Burcu Özer

Cahit Altunay

Cemal Sarıhan

Ebru Saraçoğlu

Elif Şahin Keleş

F.Zehra Şener

Fahri Şahin

Fatih Coşar

Fatih Öğün

Hüseyin Eroğlu

Furkan Leventoğlu

Giyasettin Gergin

Gülcan Keskin

Güler Yıldız

Halime Kökçe

Hüseyin Gündoğdu

İsmet Öztürk

Mahmet Habib Karaman

Mahmut Gürcan

Mahmut Rıdvan Nazırlı

Malik Ejder Batur

Tuncay Çokyaman

Mehmet Emin Özkaya

Mehmet Fatih Serdar

Mehmet Küçük

Muammer Birdal

Muhammed Emin Saraç

Neslihan Çakmak Memiş

Yavuz Aksoy

Osman Savul

Ömer Fuat Günday

Rabiya Kazak

Sabiha Uca

Selçuk Kar

Semiye Öztürk

Sevim Sayım Madak

Şengül Karslı

Vuslat Şimal Kafkasoğlu

Yıldız Konal Süslü

Yunus Fırat Aydın

Erol Bulut

Yedek yönetim:

Fatma Zeynep Şişman

Beyza Gül Gözen

Recep Aslıyüksek

Erdi Çapar

Onur Yalçınkaya

Yasin Yıldız

Ayşe Tuba Oral

Tuba Güllük Dengiz

Fikret Baydarman

Muhammed Talha Kor

Yusuf İmamoğlu

Burak Şükrü Umur

Muhammed Şirin

Nurullah Aktaş

Servet Yazıcı

Hüseyin Ekşi

Serkan Güleç

Elif Yaşaroğlu

Bahar Çavuş

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.