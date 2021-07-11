AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye "sivrisinek" tepkisi
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye "sivrisinek" tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye 'sivrisinek' tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da sivrisinekler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Sivrisinekle mücadelede neden geç kaldınız?" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da sivrisinekler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Sivrisinekle mücadelede neden geç kaldınız?" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) İstanbul'da son birkaç gündür ortaya çıkan sivrisineklerle ilgili eleştirilerde bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ocak 2021'de düzenlenen İBB Meclis Toplantısı'nda AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya'nın sivrisinek meselesi hakkında uyarılarının yer aldığı videoyu da alıntılayan Kabaktepe, belediye yönetimini eleştirdi. Kabaktepe paylaşımında, "Bir tweet ile müsilajı temizleyen CHP'li İBB bir kısa mesajla da sivrisinekleri temizlemeyi hedefliyor. Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bir hıfzıssıhha meselesidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye "sivrisinek" tepkisi - Haberler
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