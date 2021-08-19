AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Bozkurt'ta afetzedeleri ziyaret etti
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Bozkurt'ta afetzedeleri ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Bozkurt'ta afetzedeleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ederek, afetzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ederek, afetzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İlçede selden etkilenen sokakları ve dükkanları gezen Kabaktepe, yaraların birlikle sarılacağını söyledi.

Kabaktepe, "Dükkanlarımızın, sokaklarımızın, caddelerimizin temizlendiğini, ihtiyaç sahiplerine gerekli ihtiyaçlarının iletildiğini görüyoruz. Köylerimizin yollarını, elektriklerini, gıda ihtiyaçlarını, sıcak yemek ihtiyaçlarını tüm kurumlar hızlı şekilde sağlıyorlar. Bu, 'Hep birlikte Türkiye'yiz' ifadesinin görüldüğü bir anlam." dedi.

Felaketlerin siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, "Almanya'da daha büyük can kayıplarının olduğu bir sel felaketi yaşandı. Hiçbir siyasi çıkıp, olmayan barajı önce hayalinde kurup sonra o barajı patlatmadı. Amerika'da da yangın var. Yunanistan'da yangın var. Üzerinden geçen yangın söndürme helikopterini ya da uçağını görmezden gelip hiç kimse, 'Burada helikopter yok' demedi. Bu uyarıyı tekrar yapmak istiyorum. Biz birbirimize sarıldığımız müddetçe güçlüyüz. Birtakım rekabet alanlarımızı acılarımızın üzerine koymayalım lütfen." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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