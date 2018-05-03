AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: İstanbul'daki Oy Hedefimiz 60+1

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 6 Mayıs'ta yapılacak İstanbul İl Kongresi öncesinde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Şenocak, AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerindeki oy hedefini de açıkladı. Bayram Şenocak, hedefini "24 Haziran seçimlerinde İstanbul'daki oy hedefimiz yüzde 60 artı 1" sözleriyle ifade etti.

"KONGRELERİMİZ BAYRAM HAVASINDA GEÇTİ"

27 ilçe başkanını değiştirdiklerini söyleyen Şenocak, "Kongreyle yatıp kalktık. Kongrelerimizi tek listeyle bitirdik. Hepsi bayram havasında geçti. Listelerimizde hiç siyaset yapmamış arkadaşlara yer verdik." dedi."

"SLOGANIMIZ: AZ LAF, ÇOK İŞ"

AK Parti'nin seçim manifestosunun açıklanacağı 6 Mayıs'taki kongreye dair açıklamalarda bulunan Şenocak, "Hummalı bir çalışma içindeyiz. Kongreye çok fazla talep var. 2 milyon 350 bin üyemizle İstanbul'a hakim durumdayız. Bu kongreyle tarihe not düşeceğiz. İstanbul için sloganımız: Az laf çok iş. Şu an 35 bin teşkilat mensubumuz sahada aktif." dedi

"ARKADAŞLARIMIZ 20 SAAT ÇALIŞIYOR"

Kongredeki kadın kotasına vurgu yapan Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kongrede yüzde 30 kadın olacak. Biz arkadaşlarımızdan 20 saat esaslı çalışma talep ettik. Bayan arkadaşlarımız 14-15 saat çalışıyor. Biz çalışacağız mevlam verecek. Bizim kaybedecek zamanımız yok."

AK PARTİ'NİN İSTANBUL'DAKİ OY HEDEFİ

Şenocak, "İstanbul, bağrından Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıkarmış bir teşkilattır. İstanbul Türkiye'dir; Türkiye'nin özü, özeti ve lokomotifidir" diyen Başkan Şenocak şöyle konuştu: "İstanbul, aynı zamanda kardeşlik coğrafyamızdaki bütün mazlumların umut ve dualarının adıdır. Bu nedenle, 24 Haziran'da, bu zamana kadar olduğu gibi değil, bu zamana kadar olanlardan da büyük bir başarıya imza atarak, partimizin, milletimizin ve ülkemizin yüzünü ağartmak, bizim için hem onurlu bir görev ve sorumluluk, hem de anlamlı bir heyecan ve coşku vesilesidir. İstanbul'da 24 Haziran hedefimiz, 60+1'dir. Bu hedef doğrultusunda, durmadan, dinlenmeden, yorulmadan, gece gündüz demeden birlikte çalışacak ve Allah'ın izniyle, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Başkanı yapacağız." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak.

"BİZ İLK TALİMATI YERİNE GETİRDİK"

Özel yaşamına dair açıklamalarda da bulunan Şenocak, "3 çocuk babasıyım. Artık hedef 5 çocuk. Biz ilk talimatı yerine getirdik." diyerek espri yaptı. Saçlarındaki aklara da değinen İl Başkanı, 2012'de saçlarımda beyaz yoktu. İlçe başkanı olduktan sonra saçlarıma aklar düştü" dedi.

ERDOĞAN DA İSTANBUL'U İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta,yaptığı konuşmada, İstanbul'daki hedefleri ile ilgili olarak, "Oyumuzun üzerine 1-1,5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oy ile yüzde 48,6 düzeyinde bir 'evet' oranına ulaşmıştık. O zaman üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık." dedi.