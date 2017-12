AK Parti Isparta 6. Kongresine Doğru

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Ağustos Ayı'nda Isparta mitinginde söylediği "On dönüm bostan yan gel yat Osman anlayışında olmadık" sözünü anımsatarak, "Evet, bu sözün muhatabı bizleriz, ben ve teşkilatım bu uyarıyı ve talimatı üzerimize aldık" dedi.



AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, 31 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı 6'ncı İl Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.



"Zaman gösterecek"



Yeni yönetim kadrosuna ilişkin kriter ve ölçü açıklamaları da yapan AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, görevi aldıktan sonra kimsenin işi savsaklamasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.



Şehri temsil etme noktasından hareketle gençlere ve özellikle aktif siyasette hiç rol almamış, ancak milletle kucaklaşmayı daha da güçlendirecek aktörlere de yer vereceklerini kaydeden İl Başkanı Zabun, MHP AK Parti ittifakı için "Oluşan milli mutabakat zeminin siyasete yansımasını zaman gösterecek" diye konuştu.



"İktidarlar yıpranır anlayışının aksine güçlendik"



Zabun, yöneticiliğin hizmet üreterek ülkenin refahını, vatandaşın yaşam kalitesini daha yukarı basamaklara taşıma misyonu olduğunu belirterek, "Bunlardan hareket ederek belirlemede bulunuyoruz. Milletimiz bizi asla yalnız bırakmadı. Bir çok badireler atlattık. Yüzde 35'lerde başladığımız destek bugün yüzde 50'leri geçti. Yani iktidarlar yıpranır diye bir anlayış var. Biz iktidarda olduğumuz halde tam aksine her geçen gün daha da güçlendik. Her seçimde partimizin oyu yukarılara taşındı. Bunun dünyada örneği yok. Tabi bunun sebepleri var. En başta Liderimizin milletle kurduğu güçlü bir gönül bağı var."



Görev üstlendikten sonra kimsenin işi savsaklamasına izin vermeyeceklerini kaydeden Zabun, "Gözümüz üzerlerinde. Genel Merkezin de gözü bizim üzerimizde. Yorgunluk emaresi görüldüğünde veya parti ilkelerinde sapıldığı görüldüğünde oraya hemen müdahale edilir" dedi.



"Evet, o sözün muhatabı bizleriz"



Kongre öncesi il başkanının değişecek şeklinde kamuoyundaki söylemlere ilişkin de Zabun, "Bizim bu taleplerden gocunma gibi bir durumumuz yok. Biz iktidar partisiyiz. Elbette bu işin taliplileri olmalı, olacaktır da. Siyasetin doğasında bu var. Cumhurbaşkanımız, Isparta mitinginde 'On dönüm bostan yan gel yat Osman anlayışında olmadık' demişti. Evet bu sözün muhatabı bizleriz. Ben ve teşkilatım bu uyarıyı ve talimatı üzerimize alırız, aldık. Evet bir değişim rüzgarı oldu. Ama Genel Merkezimizin, gerekli fedakarlığı göstermiş ilkelere uygun hareket ettiğine inandığı kişileri illaki değiştirmek gibi bir yaklaşımı olmadı. Evet bazı yerlerde değişiklikler gerçekleşti. Isparta ile ilgili de değerlendirme yapıldı. MYK'da konu ele alındı ve böyle bir karar verildi. Şimdi coşkulu bir katılımla kongremizi miting havasında gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.



"Kalem kağıda düştüğünde ne yazıyorsa o'dur"



Yeni yönetime ilişkin de açıklamada bulunan Zabun, "Tabi bütün kriterlerimiz çerçevesinde yeni bir yönetim oluşturuyoruz. Yönetimde yüzde 30 genç, yüzde 30 kadın kontenjanımız var. Bir şehri temsil edebilecek isimler üzerinden hareket ediyoruz. Anayasa değişikliğiyle 18 yaşındaki genç kardeşlerimize seçilme hakkı verildi. İşte bunun yansımasını göreceksiniz. Yönetimde 18-25 yaş arası isim veya isimler olacak. Tabi siyasette yeni kadrolara da yer vermek gerekiyor. Onların da tecrübe kazanması son derece önemli. Elbette bir taraftan tecrübeyi ve teşkilat hafızasını muhafaza ederken bir taraftan yeni aktörleri siyasetin içine dahil ediyoruz. Aktif siyasette görev almamış, Isparta geleceğinde rol alacak arkadaşlarımız da olacak. Yönetimdeki sayı 30'a indirildi ve tüm bu unsurları içinde barındıran yönetim kadrosu oluşturuyoruz. Son dakikaya kadar da isimlerde değişim olabilir. Kalem kağıda düştüğünde ne yazarsa siyasette o olur" ifadelerini kullandı.



"Başbakanımızın müjdeler vereceğini düşünüyoruz"



Başbakan Binali Yıldırım'ın kongreye gelerek önemli müjdeler vereceğini düşündüklerini kaydeden Osman Zabun, "Bunları paylaşmak Başbakanımızın takdirindedir. Biz başbakanımızla geçtiğimiz hafta görüştük, gerekli istişarelerimizi yaptık. Tabi biz Isparta'ya hizmet noktasında sürekli talepte bulunuyoruz. Teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız milletvekilleriyle ellerinde dosya ile Ankara'da sürekli gerekli taleplerini iletir ve alır. Başbakanımızın iradesine ihtiyaç duyulduğunda da kendisine aktarılır. Isparta'da son derece önemli hizmetler yaptık. Milletten aldığımız güçle önemli hizmetler ürettik."



"Yerelde ittifakın kararını Genel Merkez verir"



MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 2019'da milli ittifak önerisi sonrası yerel de ittifak olur mu sorusunu yanıtlayan Zabun, "Tabi biz her zaman aldığımız desteğin bir fazlasını almanın mücadelesini veriyoruz. Tabi ittifak konusu hem MHP hem AK Parti içinde konuşulur. Yaşadığımız süreçte milli bir duruş ortaya koyan kadrolarla bunu yakalayamayanların aynı duruşu sergileyemediğini görüyoruz. Bunlarla ilgili yorum yapmak görevim değil. Ama milli bir duruş ortaya koyan kadrolarla kenetlenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yerelde ittifak olur mu nasıl bir tablo ortaya çıkar buna Genel Merkezimiz karar verir. Genel Merkez'den çıkan karar neyse biz buna uyarız. Milli mutabakatın siyasi sonuçlarının ne olacağını ileriki zamanlarda göreceğiz" dedi.



"Vizyoner aktörlerle seçime gitmeyi isteriz"



İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti'nin yerel yönetimlere ilişkin bir vizyonu olduğunu belirterek, "AK Parti içinde milletle bütünleşmeyi sağlayacak geçmişten de ders alarak güçlü hizmet üretecek iktidar hizmetlerini Isparta'ya ulaştıracak aktörlerle seçime gitmek her zaman hedefimizdir. Bu sadece merkez için değil tüm belde ve ilçelerimiz için de geçerlidir. Genel ilkeler çerçevesinde milletle olan kucaklaşmayı daha da güçlendirecek vizyoner aktörlerle seçime gitmeyi isteriz" dedi. - ISPARTA