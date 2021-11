AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, STK'ler ile İstişare Toplantısı yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, "Sivil toplumun gücü, ülkemizin ve bizim gücümüzdür. Devlet-siyaset-STK iş birliği ise sorunların kolayca çözülebilmesinde kilit rol oynamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Usta başkanlığında, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) Ankara şubeleri ile istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Usta, İnsan Hakları Başkanlığının, insan haklarının geliştirilmesi, ihtiyaçlara göre yeni politikaların oluşturulması anlayışını benimseyen bir temele bina edilerek, her insana temas edebilme amacıyla kurulduğunu belirtti. Usta, "Hayat hakkından eğitim hakkına, düşünce ve inanç özgürlüğünden çalışma hakkına kadar bireyin kişi, sosyo-ekonomik hakları ile siyasi haklarını kapsayan bir çerçevede politika üreten partimiz ve başkanlığımız, geçmişin karanlık, vesayetçi ve yasakçı zihniyetiyle her şart ve koşulda mücadele etmiş, statükonun karanlığını aydınlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş reformlar yapıldığını ve milletin taleplerini dikkate alarak hayallerin birer birer gerçekleştiğini dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Ülkemizde eğitimin önündeki engeller kaldırılmış, sağlık sistemi güçlendirilmiş, devletimizin kurumları milletimizin hizmetine sunulmuş, vatandaşlarımız arasındaki her türlü ayrımcılık kaldırılmış, ifade hürriyetinin sınırları genişletilmiş, yeni çıkarılan kanunlar ile hayvan dostlarımız koruma altına alınmış, adalet mekanizması daha denetlenebilir hale gelmiş, dini ve milli değerlerimizin önündeki engeller kaldırılmıştır. Dinimizin ve medeniyetimizin öğrettiği eşitlik ve adalet ilkesinden hareketle ırkına, diline, dinine, mezhebine bakmaksızın tüm vatandaşlarımız bizim için eşittir, talepleri ise başımızın tacıdır. Ayrımcılığa uğradığını düşünen, hakkının yendiğini söyleyen veya kısıtlandığını ifade eden kim varsa, yardımına koşmaya hazır olduğumuzu bilmelidir."

"Sivil toplumun gücü, ülkemizin ve bizim gücümüzdür"

Usta, başkanlıkları bünyesinde belirledikleri hedefler kapsamında, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeyi önemsediklerine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sivil toplumun gücü, ülkemizin ve bizim gücümüzdür. Devlet-siyaset-STK iş birliği ise sorunların kolayca çözülebilmesinde kilit rol oynamaktadır. STK'lerimizin getirdiği öneri, teklif ve çözümler bizler için kıymetlidir, çalışmalarımızın zeminini oluşturmaktadır. Bu noktada STK temsilcilerimize, samimiyetle sorumluluk yüklenme görevi düşmektedir."

Daha müreffeh bir Türkiye idealiyle bundan sonra da temel hak ve özgürlüklerin daha da genişletilmesi için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını, vatandaşların daha huzurlu ve refah içinde yaşamaları için büyük reformları hayata geçireceklerini belirten Usta, şunları kaydetti:

"Biz, 2023 yolunda reformlarımızı hayata geçirirken, demokrasi yürüyüşümüzü sekteye uğratmak isteyenler, her fırsatta birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi hedef almaktadırlar. Terörle arasına mesafe koyamayanlar, yurt dışı kaynaklı her şer girişimine alkış tutanlar, her yapılana 'istemeyiz' diyenler, yalan-yanlış ifadelerle çamur at, izi kalsın anlayışıyla hareket edenler, içinde bulundukları davaya ihanet edenler bilmelidirler ki aziz milletimiz, kimin ak, kimin kara olduğunu bilmektedir ve inanıyoruz ki bu kirli odaklara gereken dersi 2023'te verecektir. Biz, 2023 yolunda insan merkezli yaklaşımımızla hedeflerimizi gerçekleştirmeye, yarınlarımıza daha hakkaniyetli, yaşanabilir, refaha erişmiş bir Türkiye ve dünya bırakabilmek için reformlar üretmeye, gece-gündüz aşk ile çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanan dramlar, savaşlar, açlık ve soykırımlarla boğuşan dünyada insanlığın kimsesi olmak adına Allah bizlerin, devletimizin ve hükümetimizin yardımcısı olsun."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

