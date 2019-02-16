AK Parti Ilgın Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bir ve beraber olursak yerel seçimlerden tekrar çok güçlü çıkarsak ülkemizi çöp, çamur ve çukura sokmak isteyenlere iyi bir ders vereceğiz." dedi.

Usta, partisinin Konya'nın Ilgın ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletten aldığı güçle bugünlere geldiğini söyledi.

AK Parti olarak her zaman önceliklerinin vatan, bayrak ve millet olduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"(Davamız, derdimiz bu ülke) dedik. Bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenlere karşı dimdik ayakta durduk. Bugün yine böyle bir süreçteyiz. Hepimizin büyük bir özveriyle çalışarak ayağa kaldırdığı bu dönemden, tekrar çöp, çamur ve çukura sokmaya çalışanlara fırsat verilmeyeceği bir seçimin arifesindeyiz. Bir ve beraber olursak yerel seçimlerden tekrar çok güçlü çıkarsak ülkemizi çöp, çamur ve çukura sokmak isteyenlere iyi bir ders vereceğiz."

Törene, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Gülay Samancı, Hacı Ahmet Özdemir, Orhan Erdem, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, İlçe Başkanı Ali Erten ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA