AK Parti İlçe Başkanı Sungur, Kamu Yatırımlarını İnceledi

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, beraberindeki partililerle yapımı devam eden bazı kamu yatırımlarını inceledi.

Başkan Sungur, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik ve parti yöneticileri, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Elbistan Kent Müzesini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi, yürütülen çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sungur, ziyaretler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin Elbistan'da her alanda yatırım yaptığını söyledi.

Devam eden yatırımların bitirilmesi halinde Elbistan halkının güzel hizmetlere kavuşacağını ifade eden Sungur, eğitim ve kültürel yatırım anlamında iki projeyi yerinde gördüklerini belirtti.

Elbistan'a, İmam Hatip Lisesi inşaatı tamamlandığında eğitim anlamında çok büyük bir yatırım kazandırılmış olacağını ifade eden Sungur, "Öğrencilerimiz burada rahat bir şekilde eğitim öğretimlerini yapma imkanı bulacaklar. Kültürel anlamda ise eski Hükümet Konağı'mız bir dönem de polisevi olarak hizmet veren tarihi bina, yapısına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor. Buranın da hizmete açılmasıyla birlikte, insanlar yaşadıkları bölgenin tarihini yakından tanıma imkanı bulacaklardır. Elbistanımıza bu yatırımların kazandırılmasında büyük emek ve gayretleri bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Mahir Ünal'a teşekkür ediyoruz." dedi.