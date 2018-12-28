AK Parti İlçe Başkanı Mollaoğlu'ndan Başkan Kılınç'a Ziyaret

AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Aynı zamanda Kültür Turizm eski Bakanı Atilla Koç ve Aile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un memleketi Köşk'ü AK Parti'nin kalesi haline getiren Başkan Rıfat Kadri Kılınç'a müteşekkir olduğunu belirten AK Parti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, Rıfat Kadri Kılınç'ın AK Belediyescilik farkını ortaya koyduğunu dile getirdi. Başkan Mollaoğlu, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemize, Köşkümüze olan bağlığımız hizmet anlayışımız doğrultusunda Ak Belediyecilik farkını da ortaya koyarak gece gündüz demeden tüm inanç ve gayretimizle çalıştık. Tüm projelerimizi hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda meclisimizin de ortak kararlarıyla hayata geçirdik. Köşk Belediye Başkanımız Rıfat Kadri Kılınç'ın ve merkezi hükümetimizin desteğiyle ilçemize gerçekleştirdiği projeler yatırımlar ve hizmetler Aydınımızda bir iki döneme sığdırılabilecek yatımlar olmadığını herkese gösterdi. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Başkanımızı çalışmalarından sonuna kadar destekliyor ve desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz biriz ve beraberiz" diye konuştu.

Aday gösterilmesi halinde önümüzdeki dönemde de Başkan Kılınç ile beraber çalışmayı temenni ettiklerini kaydeden Başkan Mollaoğlu, "Dün olduğu gibi nasıl birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Köşkümüze hizmetlerimizi devam etmek istiyoruz" dedi.

Ziyaretinden dolayı AK Parti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu'na teşekkür eden Başkan Rıfat Kadri Kılınç, seçimlerde Köşk ilçesinin 'AK Parti'nin kalesi' unvanını koruyacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA