AK Parti İl Teşkilatından İslahiye'ye Ziyaret

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ı ziyaret etti.



Yeniden İslahiye Belediye Başkanlığına seçilen Vural'ı tebrik eden Özkeçeci, yeni döneminde başarılar diledi.

Özkeçeci, seçimde özveriyle çalışan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, gençlik ve kadın kolları ile ilçe teşkilatına teşekkür etti.

Vural da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kaynak: AA