AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'ndan haftalık değerlendirme
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AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'ndan haftalık değerlendirme

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'ndan haftalık değerlendirme
07.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:56

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, il yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, il yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çopuroğlu; "Vatandaşlarımızı Mağdur Etmemeye Özen gösteriyoruz"

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı açıklamada; "Ramazanı Şerifin biri ikisi derken nerede ise sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tabi Cenabı Allah bizi sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan Bayramına ulaştırmayı nasip etsin. Bundan önceki yıllarda tahmin ediyorum böyle bir ramazan yaşanmamıştır. Camiler ve ibadethanelerimiz boş. Ezanlarımız okunuyor, fakat camilere gidemiyoruz. Herkes ibadetini kendi evinde yapmak durumunda kaldı. Sokağa çıkma yasakları gibi farklı zaman dilimleri yaşıyoruz. İnşallah bu günlerde geçecek ve ileriki yılarda bir hatıra olarak kalacak diye düşünüyor ve umut ediyoruz" dedi.

"BİZLER SAHADA OLMAYA ALIŞIK TEŞKİLATLARIZ"

İl Başkanı Çopuroğlu teşkilat olarak sahalarda olmaya alışık olduklarını fakat tedbirler kapsamında bunu gerçekleştiremediklerini belirterek, "Telekonferans yöntemi ile bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Artık bu yöntem hayatımızın bir parçası oldu" dedi. Çopuroğlu; "Özellikle parti çalışmalarına gelince, bizler sahada olmaya alışık teşkilatlarız. Tabi bu ortamda sahada olmak pek pratikte mümkün olmuyor. Önlemler çerçevesinde doğru da olmadığı kanaatindeyim. Telekonferans yöntemini hem yerelde hem de ulusalda kullanıyoruz. Yereldeki yönetim kurulu toplantılarımızı, belediye başkanlarımız ile olan toplantılarımızı telekonferans yöntemi ile yaparken, Türkiye genelindeki yapılan toplantılarımızı bakanlarımız ve bakan yardımcılarımızın olduğu toplantıları da bu yöntemle yapmaya çalışıyoruz. Belki ifade etme noktasında aynı faydayı temin edemiyoruz ama telekonferans yöntemine de alışmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek" dedi.

"TEŞKİLAT OLARAK İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE KOŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri de bulunan 706 mahallede teşkilat olarak, mahalle temsilcileri dahil ihtiyaç sahibi olan vatandaşların hizmetine koşmaya devam ettiklerini belirterek, "Yaptığımız işlerden dolayı biz burada bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızdan da iyi dönüşler alıyoruz" dedi. Çopuroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Biliyorsunuz bizim Kayserimizde 706 mahallemiz var. 706 mahallemiz inde 706 mahalle başkanımız var. Mahalle başkanlarımız o mahallede ki bizim temsilcilerimiz. Onlardan gelen bilgi akışları ilçe başkanlıklarında toplanır. Mahalle başkanlarımıza ulaşan ihtiyaç sahipleri veya bir işin görülmesini isteyen vatandaşlarımız, mahalle başkanlarımızın çözüm noktasında çözemezse ilçe başkanlıklarımız yoksa İl Başkanlığımızın devreye girmesi ile çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bizler hem dışarıya çıkamayan vatandaşlarımız hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine koşmaya gayret ediyoruz."

"HALA KORONAVİRÜS GEÇMEDİ"

Koronavirüs çalışmaları hakkında da bilgiler veren ve vatandaşlara çağrıda bulunan İl Başkanı Çopuroğlu; "Bundan sonraki süreçte hala koronavirüs geçmedi. Bunun altını çizerek söylüyorum koronavirüs tehlikesi geçti gibi hareket edip ihmal ettikçe bu süreçte ciddi manada sıkıntı oluşur kanaatini taşıyorum.

"LÜTFEN EVDE KALMAYA DEVAM EDELİM"

Lütfen evde kalmaya devam edelim. Bizlerin sağlığı için konulmuş kurallara lütfen riayet edelim. Koronavirüs tehlikesi henüz geçmedi. Bu sürece katkı vermemiz lazım. Evde kalmaya devam etmemiz lazım. İhtiyaçlar noktasında mahalle başkanlarımız, ilçe başkanlıklarımıza ulaştığınız takdirde ellerinden gelen ne varsa emirlerinize amade. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Lütfen evde kalalım ve kalmaya devam edelim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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