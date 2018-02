AK Parti İl Başkanı Mersinli'den Duygusal Konuşma

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, mazbata töreninde Afrin şehitlerinden bahsederken duygulandı. Bugünün Sevgililer Günü olduğunu hatırlatan Başkan Mersinli, şehitlerin de sevgilileri, eşleri, anneleri ve çocukları olduğunu vurgulayarak, onların mücadelesinin boşa gitmediğini gösterebilmek için siyaset arenasında yer aldığını söyledi.

10 Şubat'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu Müdürü Halit Çiçek'in elinden mazbatasını alan Mersinli, Halit Çiçek'e çiçek takdim etti. Mazbata töreninde bir konuşma yapan Başkan Mersinli, hayatında önemli yere sahip olduğunu söylediği isimleri saydı. Mersinli, "Burada isem zikretmek doğru olmuyor ama insan hayatında bazen çok önemli kişiler oluyor. Ben bu siyasi hayatıma başladığım dönemde, sonrasında, öncesinde nereden bakarsanız 25 yıldır benim hayatımda çok önemli bir iki isim var. Bir iki isim sayacağım diğerleri kusura bakmasın hepsinin çok önemi var. Kardeşten öte değer verdiğim birincisi Sait Aras için mazbatayı almak istiyorum. İkincisi bu yönetimde olmasa da Nuri Ok kardeşim, can dostum. Annem, babam, kardeşlerim bu işlerde çok önemli. Yaklaşık 16-17 yıldır evliliğimizin bile tadını çıkaramayan belki de evlendikten hemen sonra siyasette buluşan kıymetli eşim İlkşen Mersinli adına almak istiyorum. Hepiniz benim için çok önemlisiniz. Ama bunların çok ayrı yeri oluyor" diye konuştu.

Afrin şehitlerini andı

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın 26. gününün geride bırakıldığını belirten Mersinli, operasyonlarda şehit düşen askerlerden bahsederken duygulandı. Mersinli, "Büyük bir harekat, büyük bir operasyon yapıyor Türk ordusu. Şehitlerimiz var. Bugün Sevgililer Günü. Bu şehitlerimizin en sevgilileri eşlere var. Çocukları var, anneleri, babaları var. Gerçekten şehadet şerbeti içmek için yarışırcasına vatanımızı savunmak için orada mücadele ediyorlar. Ben onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları adına da inşallah onların orada yaptıkları işin boşa gitmediğini göstermek için, alın teri, gözyaşı dökmek için burada, bu siyaset arenasında ve bu işlerde gerçekten milletin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan ve milletimize layık olabilmek için ben bu kutsal emaneti alıyorum" diye konuştu.

"Biz seçimi kaybedersek, bu siyaset arenasından çekileceğiz"

Manisa'da güzel işler yapacaklarını vurgulayan Mersinli, ilk hedeflerinin 2019'da yapılacak seçimler olduğunu dile getirdi. Mersinli, "Başbakanımız 2019 yerel seçimlerini hedef koydu. Biz iddialıyız. O gün biz seçimi kaybedersek bu siyaset arenasından çekileceğiz dedik. Yine aynı şeyi söylüyoruz" dedi.

Törenin sonunda Başkan Mersinli, eşi İlkşen Mersinli'ye elindeki mazbatasını vererek saklamasını istedi.

Manisa Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen mazbata törenine, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve partililer katıldı. - MANİSA