AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, yapımı tamamlanan yurt binalarını inceledi

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt binalarında incelemelerde bulundu.

Mete, incelemelerinin ardından, gazetecilere, hükümetlerince eğitim ve öğretim alanında her yıl olduğu gibi bu yıl da kente önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Muğla'ya üniversite eğitimi için gelen gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan 4 bin 48 kişilik yurdu incelediklerini belirten Mete, "Şu an itibariyle 2 bin 24 kişilik Turgutreis erkek öğrenci yurdumuzun tüm demirbaşları ve tefrişatı tamamlanmış vaziyette. Su ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlanması ile yurdumuz eylül sonunda gençlerimizin hizmetinde olacak. Bunun yanında 2 bin 24 kapasiteli kız öğrenci yurdumuz da geçici kabul aşamasında olup demirbaş ve tefrişat hazırlıkları devam etmektedir." dedi.

Su ve kanalizasyon işlemlerinde yaşanan gecikmeden dolayı Büyükşehir Belediyesini eleştiren Mete, şunları ifade etti:

"Burada bir konuyu özellikle gençlerimizle paylaşmak istiyorum. İlimize gelen gençlerimizin barınması için hükümetimiz yaklaşık 500 milyon lira maliyetle yatırım yapıyor. Demirbaşından tefrişatına kadar gençlerimiz için her şey düşünülüyor. Adeta otel konforunda bir bina yapılıyor. Bu kadar hizmete rağmen Büyükşehir Belediyemiz, sorumluluğunda olan su ve kanalizasyon işini maalesef çözemiyor. Gençlerimizin mağdur olmaması için konu yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı ek yatırımla çözülüyor. Muğlalı hemşerilerimizi böylesine güzel bir yapının yanına kurulan paket arıtma tesisini yani Büyükşehir Belediyesinin utanç abidesini görmeye davet ediyorum. Gençlerimizin barınma gibi çok önem taşıyan bir ihtiyacı için hiçbir katkıda bulunmayan, üstelik kendi görevlerini bile yapamayan bir anlayış ile karşı karşıyayız."