AK Parti İl Başkanı Çalkın, durmak bilmiyor

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Adem Çalkın, Atatürk ve Bayrampaşa Mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için ilgili birimlerle görüşeceğini belirtti.

Her fırsatta vatandaşlarla buluşan Çalkın, her konuda vatandaşlara destek veriyor. Gençlerin ve çocukların da özel ilgi gösterdiği Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da vatandaşlara iletiyor.

Vatandaşları son günlerde Türkiye'de yaşanan olaylara karşı sağduyulu olmaya çağıran Çalkın, devletin ve hükümetin vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

"Bizden birisi her zaman görüşebiliyoruz"

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın her zaman görüşebildiklerini ifade eden mahalle sakinleri, "Başkanımızla her fırsatta görüşebiliyoruz. Gecenin her hangi bir saatinde telefonumuza cevap veriyor. Bizlerle ilgileniyor. İşlerimizi yapıyor, sorunlarımıza çözüm buluyor" dediler.

Öte yandan AK parti İl Başkanı Adem Çalkın, mahalle mahalle sokak sokak ev ev gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ediyor ve çözümler üretiyor. Vatandaşların her zaman yanında olan Çalkın, kendisine iletilen sorunları çözüme kadar takip ediyor. Başkan Çalkın, mahalle, köy ve ilçe ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı