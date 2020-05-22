AK Parti İl Başkanı Ay ve milletvekillerinden CHP'ye eleştiri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti İl Başkanı Ay ve milletvekillerinden CHP'ye eleştiri

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, "Biz AK Parti Adana kadroları olarak CHP'nin Adana'yı yönetme sürecini sabırla izledik.

22.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:42

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, "Biz AK Parti Adana kadroları olarak CHP'nin Adana'yı yönetme sürecini sabırla izledik. Ön yargılı olmadık. Çünkü siyasi olgunluk bunu gerektirirdi. Fakat aradan geçen bir yıldan fazla süre gösterdi ki CHP'nin yaptığı tek şey yalan siyasetiyle hayal üretmektir." dedi.

Ay, milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ile AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin kurulduğu günden bu yana millete hizmet için çalıştığını söyledi.

CHP Adana İl Başkanı ve Grup Başkanvekilinin kendisi için "haddimi aşan" açıklamalarda bulunduğu şeklinde ifadeleri olduğunu belirten Ay, siyasette haddi, sınırı ve çizgiyi milletin belirleyeceğini kaydetti.

Konuşmasında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a "Devlet Bahçeli Köprüsü'nü yapacak mısınız, yapmayacak mısınız?" diye soran Ay, yapılmayacaksa laf kalabalığına gerek olmadığını, AK Parti'nin gereğini yapacağını kaydetti.

Ay, AK Parti'nin Cumhuriyet tarihinde, kendinden önceki toplam sürede yapılan yatırımların üzerine eser ve hizmet siyaseti ile neler kattığını anlamaya CHP'nin kalibresinin yetmeyeceğini öne sürdü.

Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmasına yönelik saldırıya ilişkin de Ay, şunları kaydetti:

"Kan kardeşleri olan HDP, HDP'nin silahlı uzantısı olan Kandil kültürüyle haşır neşir olan CHP ve yeni aktörleri bu sefer kirli yüzünü Yüreğir ilçemizde göstermiştir. Salgın ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın yardımına koşan Vefa Sosyal Destek grubu görevlilerimiz ve kaymakamımıza alçakça bir saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırının elebaşlarından biri de video görüntülerinde ayan beyan ortadadır. Hal böyleyken, CHP'nin ve Adana'da yükselen çatlak seslerinin derdini anlamak da mümkün değildir.Olayı sulandırma çabaları, mağduriyet kisvesine bürünmek için hamle üzerine hamle yapmaları beyhudedir.Kaymakam böyn asla ve kata siyasi bir kimliği yoktur. Kendisi kamu görevlisidir. CHP yönetimi, gençlik kolları başkanının elebaşılığında saldırıya uğrayan Kaymakam beyi aramış ya da özür dilemiş midir? Olayla ilgili bir araştırma ya da inceleme başlatmış mıdır? Kamera görüntüleri kimin telefonundan çekilmiştir? Hangi kamu görevlileri taciz ve tehdit edilmiştir, bu kamu görevlileri kendini nasıl savunacaktır. Biz AK Parti Adana kadroları olarak CHP'nin Adana'yı yönetme sürecini sabırla izledik. Ön yargılı olmadık. Çünkü siyasi olgunluk bunu gerektirirdi. Fakat aradan geçen bir yıldan fazla süre gösterdi ki CHP'nin yaptığı tek şey yalan siyasetiyle hayal üretmektir. Adana bu kısır siyaset döngüsünü önüne getireni ilk sandıkta tepkisini koyacak işi ehline emanet edecektir. Son olarak, güya bana haddimi bildirmeyi vazife edinen CHP kurmaylarına sesleniyorum. Bize sadece sadece milletimiz had bildirir. Biz de milletten aldığımız yetkiyle bu şer cephesine hadlerini bildiririz. Eğer CHP'li yöneticiler illa ki birilerine had bildirmek istiyorlarsa buyursunlar Adana'da sivrisineklere had bildirsinler. Sizin işiniz laf değil iş üretmektir. Sizin işiniz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaktır. Sizin işiniz bir kaymakama saldırmak, saldıran faili savunmak değil, hukukun ve sağduyunun yanında olmaktır."

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da partilerinin işinin büyük projelerin altına imza atmak, ülkeyi daha da büyütmek olduğunu belirterek son süreçte yapılan yatırımları anlattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya da değinen Dağlı, bunun yargının işi olduğunu belirtti.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de ayrım yapmadan bütün belediyelerin desteklendiğini, Adana'nın sinekle değil, başarılı hizmetlerle baş başa bırakılması gerektiğini söyledi.

İzmir Müftülüğünün, merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına da tepki gösteren Zenbilci, bunun bütün Müslüman halka yapılan bir hakaret olduğunu, yapanların tamamını kınadıklarını kaydetti.

Milletvekili Abdullah Doğru ise CHP'nin zaman içerisinde AK Parti'ye muhalefet edeceğine artık devlete muhalefet etmeye başladığını belirtti.

HDP ile ittifakta evrilenin CHP olduğunu öne süren Doğru, "CHP artık parti yerine devlete, polise, askere, kaymakama, orduya muhalefet ediyor. Biz bunu mecliste de gördük. Biz eskiden beri bilirdik ki Cumhuriyet Halk Partisi ordu ve güvenlik güçleriyle ilgili her zaman hassasiyeti olan, toz kondurmayan bir partiyken evrile evrile HDP pozisyonuna düşmüş oldu. Doğrusu bu Türkiye'nin geleceği açısından, bundan sonraki açısından sıkıntılı, başımızı ağrıtacak, bizi sıkıntıya sokacak aynı zamanda bizi daha fazla teyakkuzda tutması gereken bir duruma dönüşmüş gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ay ve milletvekillerinden CHP'ye eleştiri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: AK Parti İl Başkanı Ay ve milletvekillerinden CHP'ye eleştiri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:43:53. #1.15#
title