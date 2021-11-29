AK Parti İl Başkanı Ay, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi - Haberler
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AK Parti İl Başkanı Ay, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
AK Parti İl Başkanı Ay, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

ADANA (AA) - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Ay, partisinin ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Adana'da bir başarı hikayesi yazmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Ay, Adana'yı karış karış dolaşıp vatandaşları dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ay, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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