AK Parti Heyetinden Mgc'ye Bayram Ziyareti

MUŞ (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla Muş Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

MGC'yi ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'e, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, il genel meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla sivil toplum kuruluşu (STK) ve meslek odalarını ziyaret eden AK Parti heyeti, tüm Muşluları 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi kutlamalarında görmek istediklerini ifade etti. Burada konuşma yapan Şimşek, Malazgirt Zaferi'nin önemine değindi. Malazgirt'in büyük bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 26 Ağustos günü coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bu dönemde ilimize gelecek olan tüm misafirlerimizi inşallah sorunsuz bir şekilde karşılayacağız. Bu kapsamda kentin belirli noktalarından vatandaşlarımızı Malazgirt'e ücretsiz bir şekilde taşıyacağız. İnşallah çok güzel bir kutlama bizi bekliyor. Tüm vatandaşlarımız 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamalarına davetlidir" dedi. - MUŞ