AK Parti heyetinden HATSO'ya ziyaret
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AK Parti heyetinden HATSO'ya ziyaret

20.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:07
AK Parti heyetinden HATSO'ya ziyaret

AK Parti Hakkari il teşkilatı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.

AK Parti Hakkari il teşkilatı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür beraberindeki Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ve il yönetimi ile birlikte HATSO Başkanı Servet Taş'ı makamında ziyaret etti. AK Parti teşkilatının ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Taş, Hakkari'nin ekonomik ve sosyal alanda kısa vadede kalkınması için mevcut sorunların çözümü için hükümet nezdinde istişarelerinin her zaman devam ettiğini söyledi. 18 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurası'na telekonferansla katıldıklarını aktaran Taş, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleşen ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın katılımları ile gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurası'na oda borsa başkanları olarak video konferansla katılım sağladık. Orada ilimiz ile ilgili sorunları 3 başlık altında Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili bakanlara ilettik" dedi.

AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ise yaptığı konuşmasında meslek kuruluşları ve kamu kurum kuruluşları ile hareket ederek, ilin her alanda gelişmesi yönünde çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Pandemi döneminde toplum olarak her şeyden önce sağlığımıza önem vermemiz gerekiyor. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın bu süreci en kısa zamanda atlatmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

AK Parti heyetinden HATSO'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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