AK Parti heyeti, Vali Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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AK Parti heyeti, Vali Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, göreve yeni başlayan Vali Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

19.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:20

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, göreve yeni başlayan Vali Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çiçek, milletvekilleri Eroğlu ile Yurdunuseven'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afyonkarahisar'ın Türkiye'de gelişmiş kentler arasında olduğunu söyledi.

Kentte belli bir kalkınmanın yakalandıktan sonra sosyal projelere önem vereceklerini aktaran Çiçek, "Milletvekilimiz Eroğlu'nun destekleri ile Afyonkarahisar'da bu sene 'sevgi yılı' ilan edilmiş. Proje çerçevesinde de çok güzel çalışmalar yapılmış. İnşallah, Afyonkarahisar'ın yeni valisi olarak bu çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz ve takipçisi olacağız. Sayın milletvekillerimiz, belediyemiz ve siyasilerimiz ile elimizden gelen her şeyi şehrimiz için yapacağız." dedi.

"Eğitime önem vereceğiz"

Eroğlu ise bakanlıkları döneminde Afyonkarahisar'da yapılan yatırımları anlattı.

Kentte 2020 yılının 'sevgi yılı' ilan edildiğini kaydeden Eroğlu, "Şehrimizde gerçekten çok güzel projeler yapıldı. Salgın sürecine rağmen projeler devam ediyor. İnşallah, hızla artarak devam edecek. Sizinle birlikte inşallah eğitime önem vereceğiz. Afyonkarahisar ülke genelinde mutluluk sıralamasında 2. sıraya yükseldi. Sosyal ve kültürel yatırımlar ve projelerle önemli mesafeler katedeceğiz. Bizler de Afyonkarahisar'ın hizmetkarı olarak her zaman emrinizdeyiz." diye konuştu.

Eroğlu ile Yurdunuseven'in ziyaretlerine Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen de eşlik etti.

Daha sonra Eroğlu, göreve yeni başlayan Vali Çiçek'e plaket takdim etti.

AK Parti heyeti, Vali Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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