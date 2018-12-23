AK Parti Heyeti, Spor Yapan Gençlere Tatlı İkram Etti

AK Parti Van Milletvekili Abdullah Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve partililer kentteki halı sahaları ziyaret etti.

Arvas ve beraberindekiler, kentteki halı saha tesislerini ziyaret ederek, burada spor yapan gençlerle sohbet etti ve tatlı ikram etti.

AK Parti Van Milletvekili Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'ın önemli bir spor kenti olduğunu ifade ederek, "Geleceğin futbolcuları inşallah yine Van'dan çıkar. Şehrimizin, tarım, turizmin yanında sporla da anılmasını istiyoruz. Gençlerin motivasyonunu arttırmak ve destek olduğumuzu göstermek amacıyla bugün buradayız. Başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu ise şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız tüm mahallelerimizdeki takımları, gençleri bir araya getirmek onları kaynaştırmak, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmak . iyi niyetle çıktığımız bu yolda sahalara gidip sporculara motivasyon veriyoruz. Onların yanında olduğumuzu göstermek çok iddalı takımlarımız var. Önümüzdeki süreçte başka spor alanlarında da çalışmalarımızı geliştireceklerini" vurguladı.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de gençlerimizin sağlıklı yetişmesini istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Aile ve toplum yapısında güçlü bir gençliğin olması adına bizler 2014'ten beri gençlerimizle beraberiz. Olmaya da devam ediyoruz. Gençlerin birbiriyle kaynaşması adına çok önemli bir faaliyet olarak görüyoruz. Tuşba Belediyesi olarak, bizler elimizden geleni yaptık. Gençlerin önün açmak adına her mahalleye sentetik çim sahaları yapıyoruz. Hedefimiz gençlerin önünü açmaktır."

Kaynak: AA