AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu
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AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu

AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti milletvekilleri Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

AK Parti milletvekilleri Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Heyet daha sonra ilçede yapılan yatırımları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldılar.

AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümette UDH Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın, Kağızman'da esnaf ziyareti yaptı. AK Parti heyeti daha sonra ilçede yapımı devam Öğretmen Evi'nde incelemelerde bulunarak Öğretmen Evi'nin kısa sürede faaliyete geçmesi için neler yapılacağı konusunda fikir alış verişinde bulundular.

Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın, son olarak Cumhur İttifakı MHP'li Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

AK Parti heyeti başta doğal gaz olmak üzere ilçede yapılan ve yapılacak olan yatırımları Başkan Nevzat Yıldız ile konuştular. Milletvekili Arslan, "Türkiye'nin bekası için her alanda birlikte mücadelemiz devam ediyor. Halkımıza hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte AK Parti milletvekilleri olarak Kağızman Belediyesi'ne gerek asfalt çalışmaları, gerek yerelde olan her türlü ihtiyaca desteğimiz devam edecektir" dedi.

Başkan Nevzat Yıldız'da belediye ve Kağızman'a vermiş oldukları desteklerden dolayı milletvekillerine teşekkür etti. Ziyaret genel olarak Kağızman konuşuldu. - KARS

AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu
AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu
AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu
AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu
AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu
AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti heyeti Kağızman'da bir takım ziyaretlerde bulundu - Haberler
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