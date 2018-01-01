AK Parti Heyeti Hasta ve Hasta Yakınlarını Ziyaret Etti

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki heyet Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayarak, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti.



AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve parti yöneticilerinden oluşan heyet, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret ederek yeni yıla çalışarak giren sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayıp, hastanede tedavi olan hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. AK Parti heyeti İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cengizhan Kılıçaslan ve Hastane Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Çiğdem Tuncer tarafından karşılandı. İlk olarak acil servisi ziyaret eden milletvekili ve beraberindeki heyet, yeni yıla çalışarak giren doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin yeni yıllarını kutladı. Hastalarla da tek tek ilgilenen heyet, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Serviste yatan hastaları da ziyaret eden Milletvekili Aydoğdu ve beraberindeki heyet, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Kılıçaslan ve hastane yönetiminden, hastane hakkında bilgiler aldı. - AKSARAY