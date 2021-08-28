AK Parti heyeti Artvin'de sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
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AK Parti heyeti Artvin'de sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

AK Parti heyeti Artvin'de sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Artvin'de 22 Temmuz'da yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Artvin'de 22 Temmuz'da yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Sel ve heyelandan en çok etkilenen Arhavi ilçesinde esnaf ziyareti yapan heyet, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kurtulmuş, mağdur vatandaşlarla da görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlardan bazıları, mağduriyetlerinin giderilmesi konusundaki yardım ve çalışmalardan dolayı Kurtulmuş ve beraberindekilere teşekkür etti.

AK Parti İl Teşkilatı yöneticilerinin de yer aldığı programda Kurtulmuş'a Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri, Mustafa Şen, milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve Erkan Balta, MKYK üyeleri Ahmet Büyükgümüş, Hasan Turan, İffet Polat, Ahmet Fethan Baykoç, Seda Sarıbaş, Serpil Yılmaz, Davut Coşkun Şiviloğlu ve Bayram Şenocak eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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