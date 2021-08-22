AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal'dan, Büyükşehir Belediyesine "ihale" tepkisi

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediyesinin daha önce ihaleye çıkıp restorasyonunu yaptığını belirttiği 7 binayla ilgili aynı süreci yeniden başlattığını bildirdi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediyesinin daha önce ihaleye çıkıp restorasyonunu yaptığını belirttiği 7 binayla ilgili aynı süreci yeniden başlattığını bildirdi.

Yeşildal, ilçe belediye başkanları ve partililerle Büyükşehir Belediyesi binası önünde yaptığı basın açıklamasında, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kente getirilecek her hizmete destek verdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde çözmesi gereken çok fazla problem olduğunu ifade eden Yeşildal, "İlimizin problemleri çok. Biz sürekli sahada olan bir teşkilatız. Gittiğimiz her noktada problemlerin yüzde 99'u, Hatay Büyükşehir Belediyesinin yapması gerekirken yapmadığı hizmetler." dedi.

Yeşildal, kentteki su sorunuyla ilgili de "Büyükşehir Belediyesini bundan birkaç ay önce ikaz etmiştik. Devlet Su İşleri eliyle yapılan tesislerimizi ısrarla ve inatla devreye almamak kaydıyla halkımızı susuzluğa mahkum etmektedirler." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesini, satışa koyduğu bazı alanlarla ilgili de eleştiren Yeşildal, daha önce restorasyonunun yapıldığını belirttiği 7 binaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Restorasyonları yapılmış, bitmiş ve hizmete sunulmuş yerlerle ilgili Kurban Bayramı öncesinde bir ihale süreci yapıldı, bayram ertesinde de yer teslimi yapıldı. Tarihi özelliği olan 7 noktanın restorasyonuyla ilgili ihalesi yapılmış, teklif usulüyle 40 milyon 200 bin lirayla sonuçlanmış ve yer teslimi gerçekleşmiş. İddia çok ciddi arkadaşlar, restorasyonu yapılmış ve bitirilmiş yerin restorasyon ihalesi yapılıyor. Buradan emniyeti, savcıları davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak