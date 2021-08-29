AK Parti Hakkari il teşkilatı durmak bilmiyor
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AK Parti Hakkari il teşkilatı durmak bilmiyor

AK Parti Hakkari il teşkilatı durmak bilmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ilçe, köy ve mezralardaki ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ilçe, köy ve mezralardaki ziyaretlerini sürdürüyor.

10 Şubat 2021'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevi tevdi edilen Abdulmuttalip Özbek, göreve başladığı günden beridir teşkilatı ile birlikte ilçe, belde, köy ve mezralardaki ziyaretlerini sürdürüyor.

Özbek görevine başlarken, "Rabbim bizi mahcup etmesin, Cumhurbaşkanımızın takdiri ile bu göreve layık görüldüm, biz herkesi kucaklamaya hazırız. Bizim gibi düşünen düşünmeyen herkese kapımız açıktır, biz insanımıza hizmet için varız. Rabbim bu görevi bana şerefiyle yürütmemi ve şerefiyle teslim etmemi nasip etsin. Milletin sözde değil özde hizmetkarıyız" ifadelerini kullanmıştı. Hakkari'nin Çukurca, Yüksekova, Şemdinli Derecik ilçeleri olmak üzere, Durankaya, Büyükçiftlik ve Esendere beldeleri ile köy ve mezraları ziyaret eden Başkan Özbek, yöre halkı ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

ilçelerdeki ziyaretlerini sürdüren Başkan Özbek, belediye başkanları ve ilçe teşkilatı ile birlikte Kuzey Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde temaslarda bulundu. İlçenin Gelişen, Aralık, Kütüklü, Karakoç, Mordağı, Su Çıktı, Toklu ve Koryürek köylerini de ziyaret etti. Yöre halkının kendilerini muhabbet ve sevgiyle ağırladığını söyleyen Başkan Özbek, yöre halkına teşekkür etti.

Yüksekova ilçesinde de ziyaretlerde bulunan başkan Özbek, tamamlanan TOKİ konutlarında STK ve kurum amirleriyle beraber incelemelerde bulundu. Başkan Özbek, "Konutların yapımında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. TOKİ konutlarının Yüksekova halkımıza hayırlı olmasını, sağlık ve huzur içerisinde oturmalarını dilerim" dedi. - HAKKARİ

AK Parti Hakkari il teşkilatı durmak bilmiyor
AK Parti Hakkari il teşkilatı durmak bilmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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