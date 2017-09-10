AK Parti Gümüşhane Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'nde Fahri Yalçın 301 oyla yeniden başkanlığa seçildi.



Gümüşhane Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, İl Başkanı Celalettin Köse ve partililer katıldı.



Divan başkanlığını Naim Ağaç'ın yaptığı kongrede, Yalçın'ın yanı sıra adaylığını açıklayan Muammer Şeker, tüzük gereği aday olabilmek için 21 delege sayısına ulaşamadığı için seçime katılamadı.



Kayıtlı 404 delegenin 305'inin oy kullandığı kongrede, Yalçın 301 oyla yeniden başkanlığa seçildi.



Yönetim kurulunda yer alan isimler ise şu şeklide:



"Hülya Selvi, Hayati Akbağ, Gürkan Sevim, Mikdat Zengin, Abdulkerim Ceylan, Zeki Ünsal, Hatice Doğan, Fatih Gürses, Hanefi Okur, Alim Şahin, Uğur Kartal, Furkan Arıcı, Harun Andiç, Emre Özdamar, Adem Kadakal, Süleyman Demir, Aysel Çelik, Mustafa Dal, Musa Er."