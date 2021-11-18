AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ' Kürtçe' tartışması yaşandı. Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede 'Kürt, Kürtçe düşmanlığı' ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik" dedi.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eşitlik mücadelesi verdiklerini savunarak, kamu hizmetlerinin ana dilde yapılmasına ilişkin teklif verdiklerini hatırlattı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ayrımcı dil kullananın dilini kabul etmediklerini belirterek, "AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede 'Kürt, Kürtçe düşmanlığı' ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin öldürdüğü binlerce Kürt vatandaşımız var. Bunların hesabı verildi mi? Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kürt halkı dilini kullanmasaydı, bugüne kadar getirmeseydi, hiçbir adım zaten atılmazdı" ifadelerini kullandı.

Tbmm Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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