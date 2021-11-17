AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz" - Haberler
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz"

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

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" Türkiye'nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir. Türkiye'nin yükselişi dostlarıyla beraber iktidara gelmek isteyenlere bir koltuk umutları varsa o umutlarından da vazgeçmelerine neden olabilir"

"Ancak Türkiye güçlenmeye, milletimiz refahla buluşmaya ve 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz

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AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri

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