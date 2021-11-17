AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz"
AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
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" Türkiye'nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir. Türkiye'nin yükselişi dostlarıyla beraber iktidara gelmek isteyenlere bir koltuk umutları varsa o umutlarından da vazgeçmelerine neden olabilir"
"Ancak Türkiye güçlenmeye, milletimiz refahla buluşmaya ve 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz"