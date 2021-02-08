AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "anayasa" açıklaması Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bundan sonraki süreçte demokratik, özgürlükçü, sivil bir anayasayı da bu millete hediye etmek suretiyle, milletin kendi iradesiyle yürürlüğe sokmak suretiyle inşallah daha büyük hedeflere hep beraber ulaşacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bundan sonraki süreçte demokratik, özgürlükçü, sivil bir anayasayı da bu millete hediye etmek suretiyle, milletin kendi iradesiyle yürürlüğe sokmak suretiyle inşallah daha büyük hedeflere hep beraber ulaşacağız." dedi.

Akbaşoğlu, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 6. İl Gençlik Kolları Kongresi'nde, partilerinin, hizmet ve çözüm üreten bir siyaseti ortaya koyduğunu söyledi.

AK Parti döneminde Türkiye'de yapılan hizmetleri anlatan Akbaşoğlu, "Hangi noktasından bakarsanız bakın, 80 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılanları, baraj, hastane, spor salonları, üniversite, yollar, viyadükler aklınıza ne gelirse, hepsini terazinin bir kefesine koyun, son 18 yılda yapılanları bir tarafa koyun. 18 yılda yapılanlar ağır basıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi işte burada kalkınmanın nasıl olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Hukuk ve ekonomi alanında reform hazırlığında olduklarını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Artık biz şampiyonlar ligi oyuncusuyuz. Yerli motoru Gökbey helikopterine taktık. Jet motorunu yaptık, kendi milli harp uçaklarımızın motorunu geliştiriyoruz. Cirit ile SOM füzesi ile İHA, SİHA ve TİHA'sı ile dünyada 200 devlet arasında ilk 3'te yer alıyoruz. İşte teknolojik devrim, işte ufuk bu. 2023 hedeflerini liderimizin öncülüğünde bizler gerçekleştireceğiz. Bununla beraber yapılan anayasa değişikliğiyle 18 yaşında seçme ve seçilme hakkının gençlere verilmesiyle birlikte 2053 ve 2071 hedeflerini de siz değerli gençlerimiz gerçekleştirecek."

Akbaşoğlu, 100 yılın en büyük yönetim sistemi reformunun "başkanlık sistemi" olduğunu belirterek, "Rahmetli Erbakan, Türkeş, Özal, Demirel ve Yazıcıoğlu'nun 'Milletimiz için başkanlık sistemi, bir başka ismiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mutlaka yürürlüğe konulmalıdır' ideallerini gerçekleştiren bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda, TBMM'de Cumhur İttifakı'nın da inşallah beraber hazırlayacağı teklifle, bundan sonraki süreçte demokratik, özgürlükçü, sivil bir anayasayı da bu millete hediye etmek suretiyle, milletin kendi iradesiyle yürürlüğe sokmak suretiyle, inşallah daha büyük hedeflere hep beraber ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, MKYK Üyesi Dilara Tabak, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın