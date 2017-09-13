AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk Açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Özellikle Zeytinlik semtinde ve bitişiğindeki yeni bina yapımlarına belediye izin vermemeli, bu tarihi doku korunmalı." dedi.



Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki Zeytinlik semti evlerinin restorasyon çalışmalarını inceleyen Milletvekili Öztürk, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Öztürk, burada yaptığı açıklamada, 2015'te başlayan projenin maliyetinin yaklaşık 3 milyon 600 bin lira olduğunu söyledi.



Bu rakamın yüzde 75'nin Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, yüzde 25'inin de İl Özel İdaresi tarafından karşılanacağını belirten Öztürk, şunları kaydetti:



"Zeytinlik semtinde bulunan tarihi Giresun evleri çok özel bir mimariye sahip. Birbirinin önünü kapatmadan yapılan iki katlı yapıların hepsi bahçeli. Bahçesindeki çeşmesinden su kuyusuna, çeşit çeşit meyvesinden çiçeklerine harika bir yaşam alanı. Ancak bu tarihi değerlerimiz korunmazsa, restore edilmezse kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yüzden bu değerlerimizi hem zamana karşı, hem de betonlaşmaya karşı korumalıyız. Özellikle Zeytinlik semtinde ve bitişiğindeki yeni bina yapımlarına belediye izin vermemeli, bu tarihi doku korunmalı."



Milletvekili Öztürk, 24 ay olarak planlanan projede bir gecikme yaşanmaması için herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.