AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti
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AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun'daki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun'daki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

İlk ziyaretini Giresun Gazeteciler Derneği'ne gerçekleştiren Aydın, olağan genel kurul sonucu yeniden başkanlığa seçilen Bekir Bayram ve yönetimini tebrik etti.

Aydın, gazetecilerin, halkın haber alma hakkı için gece gündüz çalıştığını ifade ederek, tüm basın camiasına kolaylıklar diledi.

Giresun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na da ziyaret gerçekleştiren Aydın, gençlerin spora yönelmesi için amatör spor kulüplerinin artması ve desteklenmesi noktasında önemli faaliyetler yürüten Federasyon Başkanı Sinan Işık ve yönetimini kutladı.

Memur-Sen Giresun Temsilciliğinin yeni hizmet binasında üyelerle bir araya gelen Aydın, Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği'ni de ziyaret etti.

Dernek Başkanı Nihat Yayla ve yöneticilerle görüşen Aydın, her biri birbirinden değerli engelli vatandaşlar için bireyden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yayılacak bir farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Aydın, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara'ya da ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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